Суд обрав запобіжний захід скандальній стоматологині з Рівного

Джерело:Телеграм МВС України
У понеділок, 22 лютого, суд обрав запобіжний захід рівненській стоматологині у вигляді особистого зобов’язання. Лікарку підозрюють у насиллі над маленькими пацієнтами.
Стоматологиня має прибувати до суду за кожною вимогою.
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Окрім того, підозрювана зобов'язана не відлучатися з населеного пункту, в якому зареєстрована та проживає. Також суд поставив стоматологині ще одну вимогу.
Утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом,
– мовиться у повідомленні.