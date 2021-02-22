Суд обрав запобіжний захід скандальній стоматологині з Рівного

У понеділок, 22 лютого, суд обрав запобіжний захід рівненській стоматологині у вигляді особистого зобов’язання. Лікарку підозрюють у насиллі над маленькими пацієнтами.

Стоматологиня має прибувати до суду за кожною вимогою.

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Окрім того, підозрювана зобов'язана не відлучатися з населеного пункту, в якому зареєстрована та проживає. Також суд поставив стоматологині ще одну вимогу.

Утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом,

– мовиться у повідомленні.

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