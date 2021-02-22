Суд обрав запобіжний захід скандальній стоматологині з Рівного

22 лютого 2021 , 19:52

Джерело:

Телеграм МВС України

У понеділок, 22 лютого, суд обрав запобіжний захід рівненській стоматологині у вигляді особистого зобов’язання. Лікарку підозрюють у насиллі над маленькими пацієнтами.

Стоматологиня має прибувати до суду за кожною вимогою.

Актуально На Волині п'яний водій збив 2 підлітків: один з них загинув

Окрім того, підозрювана зобов'язана не відлучатися з населеного пункту, в якому зареєстрована та проживає. Також суд поставив стоматологині ще одну вимогу.

Утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом,
– мовиться у повідомленні.

Скандал у дитячій стоматології на Рівненщині: деталі

  • Жителька Рівного поділилася у мережі світлиною власної дитини після відвідин лікарки. Шия та руки 5-річної дівчинки були вкриті гематомами.
  • У коментарях маму підтримали багато користувачів фейсбуку. Вони заявили, що їхні діти теж постраждали від насилля з боку рівненської стоматологині.
  • Поліція розпочала розслідування справи.
  • Сама стоматологиня спростовувала свою вину. Водночас напередодні вручення підозри жінка загадково зникла. Документ вручили її батькові.