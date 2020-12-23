Печерський суд Києва 22 грудня розглянув обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі про катастрофу літака Ан-26 командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову. Його відпустили під особисте зобов'язання.

Дроздову обрали запобіжний захід

Генерал-лейтенанта Сергія Дроздова підозрюють у недбальстві, яке призвело до трагедії – авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом, коли загинули 26 військовослужбовців. 22 грудня суд обирав йому запобіжний захід, пише hromadske.

Нагадаємо Катастрофа Ан-26: Дроздов відреагував на вручену йому підозру

Слідство вважає, що Дроздов своїм рішенням створив хибне уявлення у військовослужбовців, що польоти курсантів конвеєром – легальні та безпечні. А сталося це начебто так:

У 2018 році командувач затвердив тимчасовий курс для льотчиків із можливістю для курсантів 5 курсу виконувати польоти конвеєром на літаках Ан-26. Хоча цього не затверджував завод-виробник, як цього вимагає процедура.

А в лютому 2020 іншим рішенням дозволили здійснювати спільну підготовку льотчиків та штурманів на Ан-26 з паливом, яке виділяли на підготовку саме льотчиків. Унаслідок цього на борту перебували більше курсантів.

На суді прокурори просили обрати Дроздову запобіжний захід у формі цілодобового домашнього арешту, але рішенням Печерського суду Києва командувача Повітряних сил відпустили під особисте зобов'язання.

Як відреагував на звинувачення Сергій Дроздов

Командувач ВПС Дроздов на звинувачення відповів так:

Виробник Ан-26 не забороняв конвеєрні польоти у тих інструкціях, які надавав.

А спільні навчання курсантів також не є чимось новим, їх виконують вже 29 років.

До слова, цього ж дня, 22 грудня, обрали запобіжний захід й іншим фігурантам справи:

Командира військової частини А-4104 у Чугуєві В'ячеслава Глазунова взяли під варту.

Теж рішення прийняли й щодо Олександра Жука – керівника польотів військової частини у Чугуєві.



Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу

Катастрофа Ан-26 сталася 25 вересня у Харківській області біля Чугуєва. Літак зазнав аварії під час навчального польоту, загинули 26 людей – курсанти та члени екіпажу.



Причиною трагедії слідство назвало сукупність помилкових рішень екіпажа літака, військової частини та керівництва. Підозрюваним загрожує ув'язнення на строк до 15 років.