Суд обрав запобіжний захід командувачу Повітряних сил ЗСУ Дроздову
Печерський суд Києва 22 грудня розглянув обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі про катастрофу літака Ан-26 командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову. Його відпустили під особисте зобов'язання.
Дроздову обрали запобіжний захід
Генерал-лейтенанта Сергія Дроздова підозрюють у недбальстві, яке призвело до трагедії – авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом, коли загинули 26 військовослужбовців. 22 грудня суд обирав йому запобіжний захід, пише hromadske.
Нагадаємо Катастрофа Ан-26: Дроздов відреагував на вручену йому підозру
Слідство вважає, що Дроздов своїм рішенням створив хибне уявлення у військовослужбовців, що польоти курсантів конвеєром – легальні та безпечні. А сталося це начебто так:
- У 2018 році командувач затвердив тимчасовий курс для льотчиків із можливістю для курсантів 5 курсу виконувати польоти конвеєром на літаках Ан-26. Хоча цього не затверджував завод-виробник, як цього вимагає процедура.
- А в лютому 2020 іншим рішенням дозволили здійснювати спільну підготовку льотчиків та штурманів на Ан-26 з паливом, яке виділяли на підготовку саме льотчиків. Унаслідок цього на борту перебували більше курсантів.
На суді прокурори просили обрати Дроздову запобіжний захід у формі цілодобового домашнього арешту, але рішенням Печерського суду Києва командувача Повітряних сил відпустили під особисте зобов'язання.
Як відреагував на звинувачення Сергій Дроздов
Командувач ВПС Дроздов на звинувачення відповів так:
- Виробник Ан-26 не забороняв конвеєрні польоти у тих інструкціях, які надавав.
- А спільні навчання курсантів також не є чимось новим, їх виконують вже 29 років.
До слова, цього ж дня, 22 грудня, обрали запобіжний захід й іншим фігурантам справи:
- Командира військової частини А-4104 у Чугуєві В'ячеслава Глазунова взяли під варту.
- Теж рішення прийняли й щодо Олександра Жука – керівника польотів військової частини у Чугуєві.
Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу
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