Суд обрав запобіжний захід Ользі Кравченко – директорці пансіонату "Золотий час"
Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 43-річній Ользі Кравченко, яка є директоркою будинку для престарілих "Золотий час". Вона перебуватиме під вартою протягом 2 місяців.
Рішення суду щодо Ольги Кравченко
Засідання з розгляду запобіжного заходу Ользі Кравченко розпочалося у Київському районному суді Харкова одразу після завершення засідання щодо її чоловіка – орендаря будинку для престарілих, повідомляє 24 канал.
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Директорку "Золотого часу" взяли під варту на 2 місяці – до 22 березня 2021 року.
Деталі судового засідання
- У залу суду жінка прийшла на милицях. Підозрювана розповіла, що 8 січня вона перенесла операцію на коліні. А правоохоронці затримали її вдома, де вона перебувала після лікування. Кравченко плакала під час засідання та скаржилася, що 2 добу не може заснути.
- Прокурор зазначив, що підозрювана та її чоловік В'ячеслав визначені як фактичні керівники будинку для літніх людей. Він просив для Кравченко обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Натомість адвокатка Ольги Кравченко додала, що її підзахисна відчуває сильний біль, і це підтверджують документ. Вона просила обмежитися цілодобовим домашнім арештом або визначенням суми застави.
Кому ще обиратимуть запобіжні заходи
- власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат;
- адміністратору, який координував роботу пансіонату, однак не працював там офіційно.
Пожежа у будинку для престарілих у Харкові: основне
- Будинок для людей літнього віку "Золотий вік" загорівся 21 січня.
- На час пожежі там перебували 33 людини. На жаль, у результаті займання загинули 15 осіб, ще 11 мешканців будинку – постраждали.
- Серед ймовірних причин займання розглядають такі: підпал, необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами, замикання електромережі.
- Заклад працював нелегально, жодних дозволів у керівництва не було.
- 23 січня в Україні оголосили загальнонаціональну жалобу.
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