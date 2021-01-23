Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 43-річній Ользі Кравченко, яка є директоркою будинку для престарілих "Золотий час". Вона перебуватиме під вартою протягом 2 місяців.

Рішення суду щодо Ольги Кравченко Засідання з розгляду запобіжного заходу Ользі Кравченко розпочалося у Київському районному суді Харкова одразу після завершення засідання щодо її чоловіка – орендаря будинку для престарілих, повідомляє 24 канал. Читайте також Орендарю пансіонату в Харкові В'ячеславу Кравченку обрали запобіжний захід Директорку "Золотого часу" взяли під варту на 2 місяці – до 22 березня 2021 року. Деталі судового засідання У залу суду жінка прийшла на милицях. Підозрювана розповіла, що 8 січня вона перенесла операцію на коліні. А правоохоронці затримали її вдома, де вона перебувала після лікування. Кравченко плакала під час засідання та скаржилася, що 2 добу не може заснути.

Підозрювана розповіла, що 8 січня вона перенесла операцію на коліні. А правоохоронці затримали її вдома, де вона перебувала після лікування. Кравченко плакала під час засідання та скаржилася, що 2 добу не може заснути. Прокурор зазначив , що підозрювана та її чоловік В'ячеслав визначені як фактичні керівники будинку для літніх людей. Він просив для Кравченко обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

, що підозрювана та її чоловік В'ячеслав визначені як фактичні керівники будинку для літніх людей. Він просив для Кравченко обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Натомість адвокатка Ольги Кравченко додала, що її підзахисна відчуває сильний біль, і це підтверджують документ. Вона просила обмежитися цілодобовим домашнім арештом або визначенням суми застави. Важливо! Раніше суд обрав запобіжний захід орендарю будинку для літніх людей в Харкові В'ячеславу Кравченку. Підозрюваний перебуватиме під вартою протягом 2 місяців – до 21 березня 2021 року. Він не має права внести заставу. Кому ще обиратимуть запобіжні заходи власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат;

адміністратору, який координував роботу пансіонату, однак не працював там офіційно. Пожежа у будинку для престарілих у Харкові: основне Будинок для людей літнього віку "Золотий вік" загорівся 21 січня.

На час пожежі там перебували 33 людини. На жаль, у результаті займання загинули 15 осіб , ще 11 мешканців будинку – постраждали.

, ще 11 мешканців будинку – постраждали. Серед ймовірних причин займання розглядають такі: підпал, необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами, замикання електромережі.

розглядають такі: підпал, необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами, замикання електромережі. Заклад працював нелегально , жодних дозволів у керівництва не було.

, жодних дозволів у керівництва не було. 23 січня в Україні оголосили загальнонаціональну жалобу.