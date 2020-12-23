Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід 3 військовим посадовцям, яких підозрюють у катастрофі літака Ан-24 під Харковом 25 вересня 2020 року. Серед них – командувач Повітряних сил ЗСУ, командир військової частини у Чугуєві та керівник польотів.

Слідчий суддя Печерського райсуду столиці задовільнив клопотання ДБР, погоджені Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил. Про це повідомили у телеграмі Офісу генпрокурора. Дізнайтеся більше Суд обрав запобіжний захід командувачу Повітряних сил ЗСУ Дроздову Трьом військовим посадовим особам, підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26 під Харковом, обрали запобіжний захід,

– йдеться у повідомленні. Які саме запобіжні заходи та кому обрали Командира військової частини А4104 взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. Його підозрюють у порушенні правил польотів і підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинили катастрофу, і в недбалому ставленні до служби.

Керівника польотами групи управління польотами військової частини А4104 теж взяли під варту. Його підозрюють у порушенні правил польотів і підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинили катастрофу.

Командувачеві Повітряних сил Збройних сил України обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Його підозрюють у недбалому ставленні до служби, скоєному в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Зверніть увагу! Авіакатастрофа літака Ан-26 сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області біля Чугуєва. Літак зазнав аварії під час навчального польоту, загинули 26 людей – курсанти та члени екіпажу. За інформацією слідства, причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва. Підозрюваним загрожує ув'язнення на строк до 15 років.

Головне про авіакатастрофу під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу