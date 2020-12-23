Суд обрав запобіжний захід 3 підозрюваним у катастрофі біля Чугуєва
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід 3 військовим посадовцям, яких підозрюють у катастрофі літака Ан-24 під Харковом 25 вересня 2020 року. Серед них – командувач Повітряних сил ЗСУ, командир військової частини у Чугуєві та керівник польотів.
Слідчий суддя Печерського райсуду столиці задовільнив клопотання ДБР, погоджені Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил. Про це повідомили у телеграмі Офісу генпрокурора.
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Трьом військовим посадовим особам, підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака Ан-26 під Харковом, обрали запобіжний захід,
– йдеться у повідомленні.
Які саме запобіжні заходи та кому обрали
- Командира військової частини А4104 взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. Його підозрюють у порушенні правил польотів і підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинили катастрофу, і в недбалому ставленні до служби.
- Керівника польотами групи управління польотами військової частини А4104 теж взяли під варту. Його підозрюють у порушенні правил польотів і підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинили катастрофу.
- Командувачеві Повітряних сил Збройних сил України обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Його підозрюють у недбалому ставленні до служби, скоєному в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
Головне про авіакатастрофу під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу
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