Суд наклав арешт на майно та 100% акцій "Мотор Січі"

Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на 100% акцій та майно підприємства "Мотор Січ". Відповідне рішення судді ухвалили за матеріалами Служби безпеки України.

Майно передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.

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СБУ проводить досудове розслідування щодо "Мотор Січі"

Наразі у СБУ здійснюють досудові розслідування щодо підприємства за 2 напрямками:

за ознаками злочинів щодо диверсійної та підривної діяльності на користь Росії;

за ознаками злочинів щодо порушення законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.

Робочі місця на підприємстві збережуть

Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української "Мотор Січі" – питання національної безпеки,

– розповів голова СБУ Іван Баканов.

У Службі безпеки наголосили, що підприємство продовжить роботу: робочі місця збережуть та виконають усі зобов'язання щодо замовлень.