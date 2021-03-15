Суд обрав запобіжний захід ймовірному вбивці Марійки Борисової

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

Увечері 14 березня слідчий суддя Херсонського міського суду ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном до 12 травня 2021 року без права внесення застави.

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Суд розглянув клопотання слідчого

У міському суді Херсона зазначають, що суддя розглянув клопотання слідчого поліції про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного у вбивстві малолітньої дівчинки, поєднане зі зґвалтуванням.

З подання слідчого вбачається, що 7 березня підозрюваний перебуваючи у селі Щасливе Херсонської області, увійшов у довіру до Марійки, відвів її у невстановлене слідством місце, де вчинив щодо дитини дії сексуального характеру, після чого задушив.

Що інкримінують підозрюваному

Вказана особа підозрюється:

у вчиненні дій сексуального характеру (зґвалтуванні) щодо особи, яка не досягла 14-років, незалежно від її добровільної згоди;

в умисному протиправному заподіянні смерті малолітній дитині, поєднаному зі зґвалтуванням.

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