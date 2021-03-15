Суд обрав запобіжний захід ймовірному вбивці Марійки Борисової
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.
Джерело:24 канал
Увечері 14 березня слідчий суддя Херсонського міського суду ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном до 12 травня 2021 року без права внесення застави.
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Суд розглянув клопотання слідчого
У міському суді Херсона зазначають, що суддя розглянув клопотання слідчого поліції про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного у вбивстві малолітньої дівчинки, поєднане зі зґвалтуванням.
З подання слідчого вбачається, що 7 березня підозрюваний перебуваючи у селі Щасливе Херсонської області, увійшов у довіру до Марійки, відвів її у невстановлене слідством місце, де вчинив щодо дитини дії сексуального характеру, після чого задушив.
Що чоловіку інкримінують
Вказана особа підозрюється:
- у вчиненні дій сексуального характеру (зґвалтуванні) щодо особи, яка не досягла 14-років, незалежно від її добровільної згоди;
- в умисному протиправному заподіянні смерті малолітній дитині, поєднаному зі зґвалтуванням.
Убивство 7-річної Маріки Борисової: що відомо
- Дівчинка зникла 7 березня у селі Щасливому, що на Херсонщині. Вона гралася з надворі, а ввечері мати виявила, що Марійка зникла.
- Протягом кількох днів тривали масштабні пошуки. До них долучилися поліцейські, нацгвардійці та волонтери.
- 11 березня дитину виявили мертвою у сараї. Тіло було сховане у білий поліетиленовий мішок, зав'язаний стрічкою.
- Дитину задушили та, ймовірно, зґвалтували.
- 12 березня Марійку Борисову поховали.
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