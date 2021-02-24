Суд має право виносити вирок без "незаконних дій", – прокурор Одеси про протести через Стерненка

Голова прокуратури Одеси Сергій Костенко відреагував на протести в Україні через вирок активісту Сергію Стерненку. За його словами, суд має ухвалювати рішення "без тиску".

Що сказав прокурор

Костенко заявив, що "бачив по телеканалах, що відбувається в Києві щодо висловлення незгоди з вироком".

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На мою думку, як юриста, як прокурора, ці непогодження повинні відбуватися згідно з вимогами щодо вираження громадянської позиції,

– заявив голова обласної прокуратури.

Він додав: "Якщо ми бажаємо правову державу, суд має мати можливість виносити вироки без ось таких незаконних дій, тиску, спотворення процедури справедливого суду, на який має право кожен громадянин".

Дивіться відеозвернення Костенка щодо вироку Стерненку:

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