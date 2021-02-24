Суд має право виносити вирок без "незаконних дій", – прокурор Одеси про протести через Стерненка
Голова прокуратури Одеси Сергій Костенко відреагував на протести в Україні через вирок активісту Сергію Стерненку. За його словами, суд має ухвалювати рішення "без тиску".
Джерело:фейсбук Сергія Костенка
Що сказав прокурор
Костенко заявив, що "бачив по телеканалах, що відбувається в Києві щодо висловлення незгоди з вироком".
Важливо На протестах за Стерненка постраждали близько 40 людей
На мою думку, як юриста, як прокурора, ці непогодження повинні відбуватися згідно з вимогами щодо вираження громадянської позиції,
– заявив голова обласної прокуратури.
Він додав: "Якщо ми бажаємо правову державу, суд має мати можливість виносити вироки без ось таких незаконних дій, тиску, спотворення процедури справедливого суду, на який має право кожен громадянин".
Дивіться відеозвернення Костенка щодо вироку Стерненку:
Протести на підтримку Стерненка: головне
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив активіста до 7 років та 3 місяців ув'язнення з конфіскацією майна.
- Його звинуватили у нібито викраденні депутата Сергія Щербіча з метою заволодіти його грошима. Мовиться про 300 гривень.
- Через це у містах України, а також у польській Варшаві, спалахнули протести. Люди вийшли на вулиці, аби висловити незгоду через таке рішення суду.
- У Києві почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Людей затримували та відвозили у автозаках у відділки поліції.
- Загалом на протесті у столиці постраждали 37 людей – 10 активістів та 27 поліцейських.
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