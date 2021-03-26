Суд у Києві заблокував доступ до 12 популярних сайтів

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності доменних імен 12 видань. Серед них – "Апостроф", "Главком", "Голос” та інші ЗМІ.

Суд зобов'язав мобільних операторів та інтернет-провайдерів закрити доступ до сайтів цих ЗМІ. Таке рішення ухвалила суддя Тетяна Ільєва 18 лютого.

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Тоді вона задовольнила клопотання адвоката Павла Барбула, колишнього керівника "Спецтехноекспорту". Той вважає, що сайти опублікували "конфіденційну" інформацію щодо нього.

Реакція "Апострофа" та "Главкому"

"Барбул намагається заблокувати роботу низки інформаційних видань, прикриваючись скандальним рішенням Печерського районного суду", – відреагували в "Апострофі".

10 березня старший слідчий Василь Поплавський заявив, що претензії Барбула є безпідставними. Він закрив кримінальну справу через відсутність складу кримінального правопорушення.

Попри це, блокування все одно відбувається. Рішення суду виконують, зокрема, мобільний оператор "Лайфселл", а також інтернет-провайдери Triolan та "Інформаційні технологі"

Судове рішення за вказівкою ексчиновника – це кричущий прецедент, який не має нічого спільного з дотриманням принципів свободи слова,

– наголосив Денис Попович, редактор "Апострофу".

Водночас шеф-редактор "Главкому" Віктор Шлінчак запевнив, що видання подаватиме позов до суду. "У кожного своя війна", – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Коротко про Павла Барбулу

Дані з "Вікіпедії"