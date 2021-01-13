Міжнародний кримінальний суд взяв до уваги доповідь про злочини країни-агресора Росії на території українського Донбасу у 2014 році. Судді заявили, що є підстави стверджувати, що на території України дійсно скоювалися воєнні злочини та злочини проти людяності.

Позитивну новину повідомила віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська у фейсбуці. Саме вона і передала доповідь "Російські воєнні злочини в Україні у 2014 році" до суду.

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Госєвська припустила, що питання початку слідства у справі незабаром вирішуватиме наступник чинного прокурора Міжнародного кримінального суду.

Хочу поінформувати, що наприкінці 2020 року попереднє вивчення цієї справи завершила прокурорка МКС Фату Бенсудою. Прокурорка визнала, що існує обґрунтована імовірність, що у визначений період на території України скоювалися воєнні злочини й злочини проти людяності,

– написала Госєвська.

Вона додала, що судді МКС у Гаазі ухвалили таке рішення, адже відповідні слідства вже ведуться в Україні та Росії.

Що відомо про доповідь

Доповідь "Російські воєнні злочини в Україні у 2014 році" склали на базі понад 60 інтерв'ю , які польські та українські волонтери провели з полоненими. Колишні бранці розповіли, серед іншого, про фізичні й психічні тортури, вбивства, до яких були причетні росіяни.

, які польські та українські волонтери провели з полоненими. Колишні бранці розповіли, серед іншого, про фізичні й психічні тортури, вбивства, до яких були причетні росіяни. Ці злочини поділили на три категорії : скоєні під час збройних дій, під час затримань та арештів, а також у Криму.

: скоєні під час збройних дій, під час затримань та арештів, а також у Криму. Прокурорка МКС Бенсуда 11 грудня 2020 року заявила, що на території України дійсно скоювалися воєнні злочини , які є в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду

, які є в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду МКС завершив ознайомлення з матеріалами справ, які він отримував з України. Суд в Гаазі має ухвалити рішення у справі про початок слідства.

Зверніть увагу! Україна також позивалася до Європейського суду з прав людини через злочини Росії. Наразі справа має аж 5 кейсів, серед яких: події на Донбасі та збиття МН17. Більше про це – читайте за посиланням.