Суд дозволив затримати Нескромного: деталі

4 лютого 2021 , 12:30
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Суд видав дозвіл на затримання експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Його підозрюють у замовленні вбивства начальника внутрішньої безпеки відомства Андрія Наумова

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Підозрюваного у замовленні вбивства оголосили у розшук.

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У досьє Нескоромного мовиться про те, що він зник 29 січня. Для приводу експрацівника СБУ до суду, видали дозвіл на його затримання.

Нескоромного підозрюють у посяганні на життя співробітника правоохоронного органу. За це йому загрожує довічне ув'язнення.

Замах на вбивство Наумова: деталі

  • 23 січня Служба безпеки України заявила, що затримала співробітника штабу антитерористичного центру, який нібито готував вбивство іншого працівника Служби. Організатор пропонував за нього 50 тисяч доларів.
  • Згодом з'ясувалося, що виконавцем вбивства був полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк.
  • За даними слідства, замовником є Нескромний.
  • 27 січня СБУ повідомила йому підозру. Відомство також опублікувало записи розмов Нескоромного, які підтверджують підготовку злочину.
Зверніть увагу! У СБУ вважають, що мотивом для організації вбивства могло стати бажання кар'єрного зросту. Крім того, Наумов був проти призначення деяких членів екскоманди Нескоромного у СБУ.