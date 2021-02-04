Суд дозволив затримати Нескромного: деталі

Суд видав дозвіл на затримання експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Його підозрюють у замовленні вбивства начальника внутрішньої безпеки відомства Андрія Наумова

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Підозрюваного у замовленні вбивства оголосили у розшук.

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У досьє Нескоромного мовиться про те, що він зник 29 січня. Для приводу експрацівника СБУ до суду, видали дозвіл на його затримання.

Нескоромного підозрюють у посяганні на життя співробітника правоохоронного органу. За це йому загрожує довічне ув'язнення.

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23 січня Служба безпеки України заявила, що затримала співробітника штабу антитерористичного центру, який нібито готував вбивство іншого працівника Служби. Організатор пропонував за нього 50 тисяч доларів.

Згодом з'ясувалося, що виконавцем вбивства був полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк.

За даними слідства, замовником є Нескромний.

27 січня СБУ повідомила йому підозру. Відомство також опублікувало записи розмов Нескоромного, які підтверджують підготовку злочину.

Наумов був проти призначення деяких членів екскоманди Нескоромного у СБУ.