Суд дозволив затримати Нескромного: деталі
Суд видав дозвіл на затримання експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Його підозрюють у замовленні вбивства начальника внутрішньої безпеки відомства Андрія Наумова
Джерело: Міністерство внутрішніх справ
Підозрюваного у замовленні вбивства оголосили у розшук.
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У досьє Нескоромного мовиться про те, що він зник 29 січня. Для приводу експрацівника СБУ до суду, видали дозвіл на його затримання.
Нескоромного підозрюють у посяганні на життя співробітника правоохоронного органу. За це йому загрожує довічне ув'язнення.
Замах на вбивство Наумова: деталі
- 23 січня Служба безпеки України заявила, що затримала співробітника штабу антитерористичного центру, який нібито готував вбивство іншого працівника Служби. Організатор пропонував за нього 50 тисяч доларів.
- Згодом з'ясувалося, що виконавцем вбивства був полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк.
- За даними слідства, замовником є Нескромний.
- 27 січня СБУ повідомила йому підозру. Відомство також опублікувало записи розмов Нескоромного, які підтверджують підготовку злочину.
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