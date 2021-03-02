Суд дозволив затримати проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді. Це потрібно для того, аби обрати йому запобіжний захід.

Відповідне рішення напередодні ухвалив Печерський районний суд Києва. Про це 2 березня повідомило джерело "РБК-Україна" у правоохоронних органах.

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Там зауважили, що суд задовольнив клопотання правоохоронців та дозволив затримати Шарія, аби доставити його у суд для обрання запобіжного заходу.

Довідка. Шарія – це одіозний блогер, відомий "зашкварними" роликами на ютубі. У які скандали він потрапляв та чому його пов'язують з Росією – читайте за посиланням.

Шарію оголосили підозру: що відомо

► СБУ оголосила підозру скандальному блогеру ще 16 лютого – одразу за двома статтями. Його звинуватили у державній зраді та порушенні рівноправності людей.

► Натомість сам Шарій впевний, що справа проти нього нібито є політичною. Він заявив, що підозру йому ніхто не оголошував, а повістку на допит він не отримував.

► Блогер так і не з'явився на допит у СБУ. У відомстві зауважили, що таку поведінку можна трактувати як переховування від слідства й оголосили його у розшук.

► Згодом Служба безпеки України звернулася у прокуратуру, аби отримати міжнародну допомогу з арештом Шарія. Відомство просить провести необхідні слідчі дії на території інших країн.