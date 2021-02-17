Справи Майдану: суд дозволив спецрозслідування щодо екскерівника міліції Києва

Апеляційний суд Києва 17 лютого дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього керівника міліції Києва. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків.

Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Офісу генпрокурора. Підозрюваний наразі переховується від слідства та суду, тому розслідування проводитиметься за його відсутності.

Читайте також ДБР обіцяє звітувати щодо "справ Майдану" щомісяця: вже є перший документ

Дозвіл надали у кримінальному провадженні за підозрою президента-утікача Віктора Януковича, колишніх глав СБУ, МВС, Міноборони та інших ексчиновників щодо розстрілів на Майдані 18 – 20 лютого 2014 року.

Підозрюваний переховується

В Офісі Генпрокурора поінформували, що наразі він переховується від слідства в Росії та на тимчасово окупованій території Криму.

У 2017 році Генеральна прокуратура РФ відмовила на запит Генеральної прокуратури України щодо його затримання та арешту у зв’язку з отриманням ним російського громадянства.

Тепер після рішення суду сторона обвинувачення отримала право на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності.

Що йому інкримінують

незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій;

перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

Злочинні дії влади Януковича призвели до загибелі 108 мирних протестувальників. Загалом під час Революції Гідності від режиму Януковича постраждали 2442 особи.



Хронологія подій Євромайдану / Інфографіка 24 каналу