Справи Майдану: суд дозволив спецрозслідування щодо "тітушок", які допомагали "Беркуту"

Джерело:Офіс генерального прокурора
Печерський районний суд Києва 10 березня надав дозвіл на здійснення спеціального розслідування стосовно двох цивільних осіб – "тітушок". Їх підозрюють у допомозі співробітникам "Беркуту", які вчиняли злочини проти активістів під час Революції Гідності.
Суд задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань. Підозрювані наразі переховуються від слідства та суду, тому досудове розслідування проводитиметься за їхньої відсутності.
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За інформацією правоохоронців, "тітушки" допомагали співробітникам "Беркуту", які перевищували службові повноваження, та діяли за попередньою змовою 23 січня 2014 року на вулиці Щорса у Києві.
Зокрема, вони: