Суд дозволив спеціальне розслідування щодо двох ексберкутівців за справи Майдану
Печерський райсуд дозволив здійснити спеціальне досудове розслідування щодо колишніх співробітників "Беркута". Відповідне клопотання подав слідчий Державного бюро розслідувань.
Джерело:Офіс генпрокурора
Справа стосується злочинів часів Революції Гідності. Колишні правоохоронці переховуються від правоохоронних органів. Тепер досудове розслідування зможуть провести за умови їхньої відсутності.
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Беркутівці побили та незаконно затримали активістів
Ексберкутівців підозрюють у перевищенні службових обов'язків. Разом з ними у злочині підозрюють співробітників Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків та тітушок.
Вони затримали 23 січня 2014 року у Києві активістів "Автомайдану". Їм завдали тілесні ушкодження, а також пошкодили автівки. Автомайданівців доставили до райуправління міліції та склали неправдиві протоколи.
Протоколи щодо активістів сфабрикували
У такий антизаконний спосіб затримали 9 активістів, яким і повідомили про підозру у хуліганстві. А судді Дарницького та Оболонського районних судів обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.
Як відбувається розслідування справ Майдану?У лютому 2021 року в Офісі генпрокурора відзвітувались щодо розслідування злочинів під час Революції Гідності. Станом на цей час:
– оголосили 348 підозр, з них – 34 високопосадовцям, 85 правоохоронцям (29 слідчим, 16 прокурорам), 16 суддів, 72 цивільним особам – тітушкам;
– до суду направили 118 обвинувальних актів щодо 221 обвинуваченого.
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