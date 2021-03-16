Апеляційний суд Києва дозволив екстрадицію до США американського добровольця "Правого сектору" Крейга Ленга. Відомо, що він воював на Донбасі на боці української армії.

Адвокату Дмитру Моргуну вручили клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов'язання на тримання під вартою.

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Суд скасував своє рішення

Апеляційний суд 15 березня скасував своє ж рішення від 23 лютого через нібито нові обставини.

Новою обставиною прокуратура вважає відмову міграційної служби від 11 лютого розглядати заяву Крейга Ленга про надання йому статусу біженця.

Водночас адвокати не вважають відмову міграційної служби нововиявленою обставиною.

Предмет перегляду – рішення про екстрадицію від 28 серпня 2020 року. Тоді суд не міг керуватися рішенням міграційної служби від 11 лютого 2021 року,

– заявив правозахисник Олег Веремеєнко.

Він також акцентував на тому, що рішення про екстрадицію не може бути ухвалене, поки не вирішене питання про надання статусу біженця.

Зверніть увагу! Правоохоронні органи США вимагають його екстрадиції, позаяк на батьківщині американця підозрюють у подвійному вбивстві.

Хто такий Крейг Ленг? Крейг Ленг – американський військовий, який раніше брав участь у бойових операціях в Іраку та Афганістані.



У 2015 році він приїхав до України, щоб воювати проти проросійських бойовиків. Його служба у лавах ЗСУ тривала до 2016 року.

У США Ленга підозрюють у подвійному вбивстві