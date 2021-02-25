Суд арештував майно Захарченка – очільника МВС часів Януковича

Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно іноземних компаній, пов'язаних з колишнім очільником МВС України Віталієм Захарченком. Відповідне клопотання надійшло з Офісу генпрокурора.

Майно передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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Заборона на відчуження та розпорядження стосується:

3 квартир;

6 гаражів у центрі Києва;

4 житлових будинків;

24 земельних ділянок.

Інші подробиці

Арешт наклали у рамках кримінального провадження, в якому розслідуються обставини фінансування Захарченком діяльності злочинної організації, створеної президентом-втікачем Януковичем.

Мовиться про вчинення фінансових операцій з грошима та майном, одержаних злочинним шляхом, а також дій, спрямованих на приховування їх незаконного походження.

Зауважимо, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

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