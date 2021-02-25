Суд арештував майно Захарченка – очільника МВС часів Януковича

Джерело:Офіс генпрокурора
Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно іноземних компаній, пов'язаних з колишнім очільником МВС України Віталієм Захарченком. Відповідне клопотання надійшло з Офісу генпрокурора.
Майно передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
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Арешт наклали у рамках кримінального провадження, в якому розслідуються обставини фінансування Захарченком діяльності злочинної організації, створеної президентом-втікачем Януковичем.Довідка. Мовиться про вчинення фінансових операцій з грошима та майном, одержаних злочинним шляхом, а також дій, спрямованих на приховування їх незаконного походження.
Зауважимо, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.
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