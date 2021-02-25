Суд арештував майно Захарченка – очільника МВС часів Януковича
Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно іноземних компаній, пов'язаних з колишнім очільником МВС України Віталієм Захарченком. Відповідне клопотання надійшло з Офісу генпрокурора.
Джерело:Офіс генпрокурора
Майно передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
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Заборона на відчуження та розпорядження стосується:
- 3 квартир;
- 6 гаражів у центрі Києва;
- 4 житлових будинків;
- 24 земельних ділянок.
Інші подробиці
Арешт наклали у рамках кримінального провадження, в якому розслідуються обставини фінансування Захарченком діяльності злочинної організації, створеної президентом-втікачем Януковичем.
Зауважимо, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.
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