Суд арештував майно, яке Яценко переписав на цивільну дружину

Суд наклав арешт на майно Володимира Яценка, яке той переписав на цивільну дружину. Активи перейшли на рахунки жінки одразу після затримання чоловіка у справі "Приватбанку".

Рішення про арешт майна 12 березня схвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

До теми Одразу після затримання: Яценко з "Приватбанку" переписав мільйони на родичів

Деталі рішення суду

Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора та скасував ухвалу слідчого судді щодо відмови в задоволенні клопотання про накладення арешту на депозитний рахунок,

– мовиться у повідомленні.

Суддя наклав арешт на депозитний рахунок, який належить підозрюваному, а також на половину часток корпоративних прав у статутних капіталах 3 підприємств, які зареєстровані на дружину.

У ВАКС наголосили, що ухвала є остаточною. Вона набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає. Повний текст рішення оголосять 17 березня.

У чому звинувачують Яценка

За даними слідства, у грудні 2016 року колишній заступник голови правління "Приватбанку" разом із іншими посадовцями розтратили майже 137 мільйонів гривень фінустанови.

Це відбулося тоді, коли топменеджери дізналися, що "Приватбанк" планує націоналізувати держава.

22 лютого 2021 року Яценко намагався втекти з країни. Однак його затримали і оголосили підозру у справі.

Згодом економіста взяли під варту, втім він вийшов із СІЗО під заставу.

Напередодні затримання Яценко підписав нотаріальну довіреність. На основі неї його мільйони перевели у власність дружини та доньки. Сам колишній посадовець "Приватбанку" у той час був у СІЗО. Підозрюваному вдалося перевести свої статки, бо в НАБУ не встигли вчасно накласти на них тимчасовий арешт.