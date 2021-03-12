Суд наклав арешт на майно Володимира Яценка, яке той переписав на цивільну дружину. Активи перейшли на рахунки жінки одразу після затримання чоловіка у справі "Приватбанку".

Рішення про арешт майна 12 березня схвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

До теми Одразу після затримання: Яценко з "Приватбанку" переписав мільйони на родичів

Деталі рішення суду

Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора та скасував ухвалу слідчого судді щодо відмови в задоволенні клопотання про накладення арешту на депозитний рахунок,

– мовиться у повідомленні.

Суддя наклав арешт на депозитний рахунок, який належить підозрюваному, а також на половину часток корпоративних прав у статутних капіталах 3 підприємств, які зареєстровані на дружину.

У ВАКС наголосили, що ухвала є остаточною. Вона набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає. Повний текст рішення оголосять 17 березня.

Зверніть увагу! Напередодні затримання Яценко підписав нотаріальну довіреність. На основі неї його мільйони перевели у власність дружини та доньки. Сам колишній посадовець "Приватбанку" у той час був у СІЗО. Підозрюваному вдалося перевести свої статки, бо в НАБУ не встигли вчасно накласти на них тимчасовий арешт.

У чому звинувачують Яценка