Суд арештував майна голови "Партії угорців України" Брензовича
Закарпатський апеляційний суд вирішив накласти арешт на майно Василя Брензовича – голови "Партії угорців України". Мовиться про те майно, яке було конфісковане в нього під час обшуків.
Рішення схвалене 28 грудня після розгляду скарги на рішення суду першої інстанції, повідомляє Закарпатський апеляційний суд.
Цікаво Б'ємо по руках, – Кулеба розповів, у якому стані відносини України та Угорщини
Суд вивчив усі матеріали справи й вирішив задовільнити клопотання прокурора, який оскаржував рішення Ужгородського міськрайонного суду від 11 грудня. Водночас рішення самого суду частково скасували.
Беручи до уваги, що відповідне майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для встановлення всіх обставин вчиненого злочину своїм рішенням апеляційний суд наклав арешт на майно,
– наголосили в суді.
Хто такий Василь Брензович:
- Це український політик угорського походження, лідер "Партії угорців України" й очільник Товариства угорської культури Закарпаття.
- У 2014 – 2019 роках він був народним депутатом України від партії "Блоку Петра Порошенка".
- Раніше справу проти нього анонсував колишній голова Закарпатської ОДА Олексій Петрович, вказуючи на діяльність політика в угорсько-українському скандалі.
Чому виник новий скандал довкола українських угорців?
Насправді складні відносини між центральною владою та угорським населенням вже не є новиною, але новий скандал спалахнув після місцевих виборів.
У мережі з'явилося відео, як депутати Сюртівської ОТГ на чолі з головою заспівали гімн Угорщини замість українського під час складання присяги. Мовляв, більшість населення й депутатів тут угорці.
Після цього правоохоронці здійснили на півдні Закарпаття низку обшуків, а Угорщина у відповідь почала блокувати зустріч Україна – НАТО.
Поділитися новиною