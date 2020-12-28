Закарпатський апеляційний суд вирішив накласти арешт на майно Василя Брензовича – голови "Партії угорців України". Мовиться про те майно, яке було конфісковане в нього під час обшуків.

Рішення схвалене 28 грудня після розгляду скарги на рішення суду першої інстанції, повідомляє Закарпатський апеляційний суд.

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Суд вивчив усі матеріали справи й вирішив задовільнити клопотання прокурора, який оскаржував рішення Ужгородського міськрайонного суду від 11 грудня. Водночас рішення самого суду частково скасували.

Беручи до уваги, що відповідне майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для встановлення всіх обставин вчиненого злочину своїм рішенням апеляційний суд наклав арешт на майно,

– наголосили в суді.

Хто такий Василь Брензович:

Це український політик угорського походження, лідер "Партії угорців України" й очільник Товариства угорської культури Закарпаття.

У 2014 – 2019 роках він був народним депутатом України від партії "Блоку Петра Порошенка".

Раніше справу проти нього анонсував колишній голова Закарпатської ОДА Олексій Петрович, вказуючи на діяльність політика в угорсько-українському скандалі.