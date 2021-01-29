Понад десяток людей хотів взяти на поруки: суд лишив Антоненка під вартою – фото, відео

Апеляційний суд Києва 29 січня залишив Андрія Антоненка під вартою. Військового та музиканта підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Джерело: 24 канал
Антоненко перебуває під вартою вже понад рік.
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За даними телеграм-каналу "Политика Страны" взяти Антоненка на поруки були готові десятки людей, серед них і народні депутати:
Загалом кількість поручителів 29 січня стала найбільшою.
Сторона захисту подала клопотання пересадити Антоненка до адвокатів, однак суд відхилив, бо "це треба було робити до засідання".
Суд лишив Антоненка під вартою / Фото Андрія Костюка для 24 каналу, телеграм-канал PavlovskyNews
Після рішення суду прихильники Антоненка почали скандувати під будівлею. Вони вимагали, аби музиканта звільнили з-під варти. Ситуацію під судом контролювали правоохоронці.
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