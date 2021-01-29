Апеляційний суд Києва 29 січня залишив Андрія Антоненка під вартою. Військового та музиканта підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Джерело: 24 канал

Антоненко перебуває під вартою вже понад рік.

Важливо Після року в СІЗО випадають зуби: Антоненко поскаржився на погіршення здоров'я

Деталі засідання суду

За даними телеграм-каналу "Политика Страны" взяти Антоненка на поруки були готові десятки людей, серед них і народні депутати:

Михайло Бондар;

Соломія Бобровська;

Софія Федина;

Тетяна Чорновіл;

Андрій Тетерук;

Оксана Корчинська;

а також ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос;

режисер Руслан Горовий.

Загалом кількість поручителів 29 січня стала найбільшою.

Сторона захисту подала клопотання пересадити Антоненка до адвокатів, однак суд відхилив, бо "це треба було робити до засідання".

Суд лишив Антоненка під вартою / Фото Андрія Костюка для 24 каналу, телеграм-канал PavlovskyNews

Після рішення суду прихильники Антоненка почали скандувати під будівлею. Вони вимагали, аби музиканта звільнили з-під варти. Ситуацію під судом контролювали правоохоронці.

Прихильники Антоненка прийшли підтримати його: відео

У чому підозрюють Антоненка