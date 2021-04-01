Суд обрав запобіжний захід організатору мітингу під ОП Сергію Філімонову

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід активісту та лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Саме він був одним з організаторів акції протесту на підтримку Сергія Стерненка під Офісом Президента 20 березня.

Згідно з рішенням суду, Сергія Філімонова на 2 місяці відправили під цілодобовий домашній арешт. Саме таку міру запобіжного заходу просили прокурори.

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Суддя не вислухала свідків сторони захисту, не надала можливості показати відео, де видно, як Сергій просить протестувальників не атакувати поліцейських,

– зазначили у телеграм-каналі "Самозахист".

Філімонову повідомили про підозру напередодні

Відомо, що правоохоронці повідомили про підозру Філімонову напередодні. Вона стосувалася статті про хуліганство. Сам Сергій Філімонов опублікував у фейсбуці фотографію тексту підозри.

"Філімонов 20 березня приблизно 20:00 йшов попереду групи невстановлених осіб. Підходячи до Офісу Президента, він віддавав голосом і жестами вказівки іншим людям, керував їхніми діями й підпалив піротехнічний засіб. Це було сприйнято іншими як сигнал для початку активних хуліганських дій", – мовиться у підозрі.

Адвокати Філімонова подали клопотання про відвід судді, оскільки вважають її упередженою. Однак 31 березня суд не встиг його розглянути.

Зверніть увагу!

Активіста звинувачують за четвертою частиною статті 296 про хуліганство. Санкція передбачає

позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Разом з Філімоновим 24 березня запланований суд ще над трьома учасниками протестів.

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