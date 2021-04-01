Суд обрав запобіжний захід організатору мітингу під ОП Сергію Філімонову
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід активісту та лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Саме він був одним з організаторів акції протесту на підтримку Сергія Стерненка під Офісом Президента 20 березня.
Джерело:телеграм-канал "Самозахист"
Згідно з рішенням суду, Сергія Філімонова на 2 місяці відправили під цілодобовий домашній арешт. Саме таку міру запобіжного заходу просили прокурори.
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Суддя не вислухала свідків сторони захисту, не надала можливості показати відео, де видно, як Сергій просить протестувальників не атакувати поліцейських,
– зазначили у телеграм-каналі "Самозахист".
Філімонову повідомили про підозру напередодні
Відомо, що правоохоронці повідомили про підозру Філімонову напередодні. Вона стосувалася статті про хуліганство. Сам Сергій Філімонов опублікував у фейсбуці фотографію тексту підозри.
"Філімонов 20 березня приблизно 20:00 йшов попереду групи невстановлених осіб. Підходячи до Офісу Президента, він віддавав голосом і жестами вказівки іншим людям, керував їхніми діями й підпалив піротехнічний засіб. Це було сприйнято іншими як сигнал для початку активних хуліганських дій", – мовиться у підозрі.
Адвокати Філімонова подали клопотання про відвід судді, оскільки вважають її упередженою. Однак 31 березня суд не встиг його розглянути.
Разом з Філімоновим 24 березня запланований суд ще над трьома учасниками протестів.
Протести під Офісом Президента: головне
- 20 березня на Банковій відбувся протест на підтримку активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники облили фарбою та закидали фаєрами будівлю Офісу Президента.
- На протестах під Офісом Президента силовики затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер". Йому вже висунули обвинувачення.
- Правоохоронці повідомили про підозру 5 учасникам акції протесту біля Офісу Президента, яка пройшла 20 березня. Щодо одного з них суд вже обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
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