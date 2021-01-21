Печерський районний суд Києва 21 січня надав дозвіл на здійснення спеціального розслідування стосовно Станіслава Шуляка. Екскомандувача внутрішніх військ МВС підозрюють у перевищенні службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків.

Підозрюваний наразі переховується від слідства та суду, тому розслідування проводитиметься за його відсутності. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

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Дозвіл надали у кримінальному провадженні за підозрою президента-утікача Віктора Януковича, колишніх глав СБУ, МВС, Міноборони та інших ексчиновників щодо розстрілів на Майдані 18 – 20 лютого 2014 року.

Підозрюваний переховується

В Офісі Генпрокурора поінформували, що наразі Шуляк переховується від слідства. Тепер після рішення суду сторона обвинувачення може проводити розслідування за умови відсутності колишнього правоохоронця.

Що інкримінують Шуляку

незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій;

перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень;

дезертирство.

Зверніть увагу! Злочинні дії влади Януковича призвели до загибелі 108 мирних протестувальників. Загалом під час Революції Гідності від режиму Януковича постраждали 2442 особи.