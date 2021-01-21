Справи Майдану: суд дозволив спецрозслідування щодо екскомандувача внутрішніх військ Шуляка
Печерський районний суд Києва 21 січня надав дозвіл на здійснення спеціального розслідування стосовно Станіслава Шуляка. Екскомандувача внутрішніх військ МВС підозрюють у перевищенні службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків.
Підозрюваний наразі переховується від слідства та суду, тому розслідування проводитиметься за його відсутності. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
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Дозвіл надали у кримінальному провадженні за підозрою президента-утікача Віктора Януковича, колишніх глав СБУ, МВС, Міноборони та інших ексчиновників щодо розстрілів на Майдані 18 – 20 лютого 2014 року.
Підозрюваний переховується
В Офісі Генпрокурора поінформували, що наразі Шуляк переховується від слідства. Тепер після рішення суду сторона обвинувачення може проводити розслідування за умови відсутності колишнього правоохоронця.
Що інкримінують Шуляку
- незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій;
- перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень;
- дезертирство.
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