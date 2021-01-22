Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко вважає, що через субсидії українці відчувають себе бідними. Він закликав шукати механізми, які б це змінили.

Так Вітренко відреагував на те, що субсидії від держави отримує значна частина громадян. Свою думку він висловив під час пресконференції 22 січня, повідомляє 24 канал.

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Урядовець вважає, що така ситуація є ненормальною. Мовляв, це психологічно давить на людей. Адже людини не хочуть відчувати себе бідними, а субсидії є сигналом про це.

В.о. міністра зазначив, що люди прагнуть почуватися краще, а субсидії лише пригнічують їхню гідність. "У нас Революція Гідності була у 2014 році, розумієте? Варто такі моменти враховувати", – додав він.

Нумо знаходити механізми, які все ж таки дають людям відчувати себе краще. У них і так погане життя для того, аби ще більше робити його некомфортним,

– підкреслив Вітренко.

Водночас раніше у Кабміні закликали людей, які потребують субсидій, подавати відповідні запити. Там запевнили, що це допоможе їм не відчувати змін тарифів.

Субсидії у 2021 році: основне

У державному бюджеті на 2021 закладено 36,6 мільярда гривень на виплату субсидій. Як запевнили у Мінфіні, отримати їх зможуть приблизно 5 мільйонів сімей.

Отримати допомогу зможуть українці, у яких не вистачає доходів, аби оплачувати комунальні послуги. Детальніше про те, хто має право на субсидію від держави – читайте тут.



Хто не може отримати субсидію у 2021 році / Інфографіка 24 каналу