Україну та США об'єднує відновлення стратегічного партнерства після 2014 року та стримування агресії Росії. Однак, аби створити інтерес США до української держави в інших питаннях, треба наполегливо працювати.

Експосол України у США Валерій Чалий розповів, що метою української держави є побудова європейського простору. За його словами, ми маємо союзника, який наразі підтримує таке прагнення.

Читайте також Маркарова подякувала за призначення послом у США й пообіцяла членство в НАТО

Що потрібно для членства в НАТО

За словами Чалого, першочергово Україні необхідно отримати "План дій щодо членства в НАТО" протягом найближчих років. Як він зазначив, це завдання є важким, але реалістичним.

Наразі США є ключовою країною НАТО, не зменшуючи ваги інших членів, але Америка в мілітарному плані робить найбільший внесок, тому її позиція є дуже важливою,

– наголосив експосол.

Однак, на його думку, рішення щодо членства України в НАТО та ПДЧ будуть приймати не у Вашингтоні, а в Брюсселі всі члени Альянсу. Чалий наголосив, що активна робота українських представників в США може в цьому допомогти

До теми Ми гальмуємо важливі реформи для вступу в НАТО, – ексміністр оборони

Чалий розповів, що аби отримати ПДЧ, Україна має показати, що її представники добре справляються із завданнями, які самі перед собою поставили. Водночас дипломатія має створити такі умови співпраці з кожним членом НАТО, щоб у певний момент вони підтримали вступ України до Альянсу.