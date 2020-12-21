У Миколаєві в неділю, 20 грудня, сталася стрілянина, в якій постраждав 10-річний хлопчик. Місцеві жителі запускали феєрверки разом зі своїми дітьми, а на них у цей час з пістолетом і битою накинувся обурений чоловік.

45-річний чоловік зі зброєю був у нетверезому стані, повідомляє поліція Миколаївської області.

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Дорослі відібрали зброю в зловмисника й тримали його до приїзду поліції. Вже опісля нетверезого хулігана віддали правоохоронцям.

Поліцейські, які оперативно прибули на виклик, вилучили зброю та відправили її на експертизу. Самого чоловіка доставили до відділку поліції.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство з застосуванням зброї. Зловмиснику загрожує до 7 років за ґратами.



Чоловіку, що влаштував стрілянину в Миколаєві, загрожу 7 років за ґратами / Фото поліції