Порізав вени та стрибнув з даху: самогубство біля дитячого садочку в Дніпрі
У Дніпрі на вулиці Космонавта Волкова 26 березня чоловік впав з даху дитячого садочку №139. На момент падіння в нього також були порізаними вени. Потерпілий помер від отриманих ран.
Джерело:"Днепр Оперативный"
Це відбулося в обідню пору. Проте повідомляють, що діти нічого не бачили.
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Деталі події
Оскільки вхід на територію садочку був закритим, чоловік переліз через огорожу. Потім він піднявся на дах 2-поверхової будівлі пожежною драбиною. Там уже порізав вени на руках розбитою пляшкою. Після того, як знепритомнів, упав із даху та розбив голову об асфальт.
Дитячий садочок, де трапилася трагедія / Фото "Днепр Оперативный"
Що відомо про загиблого
Коли правоохоронці прибули на місце події, вони побачили там закривавлене тіло. Сліди крові були не лише на асфальті, а й на стіні навчального закладу (від порізів рук).
Особу чоловіка вже встановили. Йому було 35 років і він зловживав алкоголем. Що спонукало його здійснити суїцид – невідомо.
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