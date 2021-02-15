Рада Національної безпеки й оборони України вже найближчим часом розробить Стратегію нацбезпеки держави. Наразі відомство ще відпрацьовує цей документ.

Секретар РНБО Олексій Данілов під час форуму "Україна 30" заявив, що розробку Стратегії нацбезпеки України завершать до 14 березня 2021 року. За його словами, після цього документ оприлюднять для українців.

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Данілов зауважив, що під час розробки Стратегії особливу увагу приділяють об'єднанню з європейською енергетичною системою. На його думку, це сприятиме усуненню залежності України від країни-агресора

На сьогодні наше відомство відпрацьовує Стратегію і найближчим часом, до 14 березня, її мають закінчити,

– зазначив секретар РНБО.

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Що передбачає Стратегія нацбезпеки України: коротко