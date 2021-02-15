Стратегія нацбезпеки України: в РНБО розповіли, коли завершать її розробку
Рада Національної безпеки й оборони України вже найближчим часом розробить Стратегію нацбезпеки держави. Наразі відомство ще відпрацьовує цей документ.
Джерело:24 канал
Секретар РНБО Олексій Данілов під час форуму "Україна 30" заявив, що розробку Стратегії нацбезпеки України завершать до 14 березня 2021 року. За його словами, після цього документ оприлюднять для українців.
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Данілов зауважив, що під час розробки Стратегії особливу увагу приділяють об'єднанню з європейською енергетичною системою. На його думку, це сприятиме усуненню залежності України від країни-агресора
На сьогодні наше відомство відпрацьовує Стратегію і найближчим часом, до 14 березня, її мають закінчити,
– зазначив секретар РНБО.
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Що передбачає Стратегія нацбезпеки України: коротко
- Документ визначає основні напрями державної політики у сфері національної безпеки.
- У Стратегії визначено, що Україна прагне миру, який є запорукою розвитку держави, а людина – найвища соціальна цінність.
- Стратегія нацбезпеки України є основою для розробки документів стратегічного планування, які будуть визначати шляхи та інструменти її реалізації.
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