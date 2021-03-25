Хитра стратегія Азербайджану: такій роботі з безпілотниками варто повчитись й Україні

Джерело:"VETERANO блог" на 24 каналі
"Байрактар" – саме так називається ударний безпілотний літальний апарат турецької компанії Baykar Makina. Це оперативно-тактичний, багатоцільовий безпілотний літальний комплекс.
Він може проводити розвідку на значній відстані від станції управління, відстежувати та самостійно знищувати цілі. На сьогодні в Україні є щонайменше 6 таких безпілотників, які були закуплені Укроборонпромом у 2019 році разом із 3 станціями управління та керованими бомбами до нього.
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Я часто чую, мовляв, у нас же є така потужна зброя. Чому ж ми нею не користуємося? Я теж ставив це питання, і не тільки Всесвіту, а й тим, хто в Україні має досвід створення власних безпілотників.
Завдяки зібраній інформації я зміг зрозуміти одну дуже важливу річ – про неї читайте далі.
Я озвучу припущення, яке, ймовірно, було в збройному конфлікті між Азербайджаном та Вірменією. Одразу скажу, що я не ставатиму на чийсь бік, адже те, про що мовитиметься – це виключно припустимий аналіз стратегічних та тактичних дій Збройних сил обох армій.
На сьогодні, як мені здається, бойові дії в Нагірному Карабаху мають бути максимально досліджені, проаналізовані та розібрані детально, адже цей досвід 100% буде дуже корисним для нас.
Це буде дуже стислий і поверхневий опис тих моментів, які, ймовірно, мали місце під час бойових дій в Нагірному Карабасі, спираючись на новини та аналіз тих, хто у цьому розбирається, але про кого я не можу розказати.
Застосування "Байрактарів" у Нагірному Карабаху було не простим завданням, адже цей літальний апарат доволі великий, його максимальна злітна маса – пів тонни, тож така велика ціль є достатньо легкою для всіх видів протиповітряної оборони, зокрема для переносного зенітно-ракетного комплексу. Саме тому Азербайджан використав певну стратегію.
Протистояння у Нагірному Карабасі / Фото armtimes
Напередодні було закуплено і завантажено вибухівкою певну кількість стареньких літаків АН-2. Із них зробили дрони, тобто людей там не було. Також була "злита" інформація про начебто авіаційний наступ зі сторони Азербайджану.
У такий спосіб вірменська протиповітряна оборона була напоготові – як тільки ці літаки порушили повітряний простір бойових дій, тоді по них одразу були завдані удари.
Літаки АН-2 були використані виключно для того, щоб протиповітряна оборона супротивника вихолостила свій боєкомплект і стала вразливою, тому одразу після стареньких літаків – зайшли ті самі "Байрактари", які є і у нас, але не самі.
Офіційно ця інформація не наводиться, але прикриття "Байрактарів" було організовано із застосуванням безпілотника ANKA-I. Він так само розроблений і створений у Туреччині.
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Цей великий безпілотник підсвічував лазером цілі та застосовував вплив/перешкоди на засоби радіоелектронної розвідки та протиповітряної оборони противника, надаючи можливість ударним дронам вражати цілі.
Однак і це ще не все. Для того, щоб подовжити політ і виконання бойових завдань "Байрактарів", Азербайджан використовував ударні безпілотники Ізраїльського виробництва HAROP, які мали єдине завдання – ліквідація систем протиповітряної оборони противника.Довідка. HAROP – це дрон-бомба, який може патрулювати певний район, збираючи інформацію, а в разі необхідності вдарити по цілі, влучивши у неї. Такий собі розумний камікадзе багаторазового застосування. Якщо цілі немає – він спокійно повертається на базу.
Однак, навіть використовуючи таку продуману стратегію і тактику, Азербайджан втратив, згідно із власними підтвердженими даними, 6 "Байрактарів", а за інформацією Вірменії – 12.
Знову повторю – все, що ви прочитали, це лише припущення, адже жодних офіційних підтверджень немає і навряд чи будуть, адже там тривають бойові дії.
У нас була програма, на яку витратили 600 мільйонів гривень, і в якій виявилось стільки вад і проблем, що я навіть думаю присвятити цій темі свій наступний блог.
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Все, що ви сьогодні прочитали, є лише моїми припущеннями, які базуються на фрагментах інформації, яку можна знайти в мережі. Однак головне – це те, що сила і перемога не у дронах і не в їхній кількості, а у правильному і адекватному оцінюванні противника. Відповідно до цього – ефективне планування і використання власних сил та засобів.
Я не тактик і не стратег. Я воював у 30-ій Окремій механізованій бригаді і був звичайним піхотинцем на посаді кулеметника, але навіть мені зрозуміло, що у війнах перемагають або за допомогою мізків, або за допомогою жертв.
Ми – не радянський союз, щоб кидати на війну десятки і сотні мільйонів життів. Тому вихід у нас один – треба думати головою.