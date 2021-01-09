Потужний вибух у Лубнах, що на Полтавщині, відчули не лише мешканці міста. Він лунав аж до сусідніх населених пунктів.

Нещодавні події жителі Лубнів коментують на сторінці у фейсбуці "Мої Лубни", повідомляє 24 канал. Вони розповідають про пережите в соцмережах.

Деталі На Полтавщині стався вибух і спалахнула пожежа через аварію на газопроводі: відео

Що пишуть місцеві мешканці

Простих громадян неабияк налякав гучний гуркіт. Спершу, вони не могли зрозуміти, що відбувається. Згодом дізнались про інцидент із соцмереж та медіа.

Деякі з очевидців пишуть про подробиці інциденту на сторіці міста у фейсбуці.

Одні пишуть про шум та що відбувалось під час вибуху:

"Це жах… у нас тут стояв такий гуркіт, тремтіли шибки у вікнах, гуділа підлога".

"Почула, щось сильно і довго гуде за вікном, думала літаки".

"Це дуже страшно, повірте. Хоч би ніхто не постраждав".

Дехто дуже налякався:

"Шибки у вікна задзвеніли, страшно".

"Страшне видовище, тремтять будинки".

"Я бачила цей гриб з свого двору у селі Великі Булатці. Це так було страшно. Особливо, коли вогонь гоготів під саме небо...".



Газопровід, вид з Калайдинців / Фото очевидця Ігоря



Вид з села Тарандинці / Фото очевидиці Вікторії

Інші ж висували свої припущення щодо події і повідомляли громадян:

"Газопровід "Прогрес". Відбулася розгерметизація і скупчення природного газу до критичного значення, що призвело до вибуху".

Лунали також версії, що горіла заправка.



Вибух: вид з села Новаки / Фото очевидиці Юлії

Що відомо про вибух: деталі

► У місті Лубни, що у Полтавській області, 9 січня стався потужний вибух.

► Його могла спричинити аварія на газопроводі. Однак існує також версія, що вибухнула газова заправка чи газогін.

►За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає.

► Надзвичайна ситуація торкнулася газорозподільних станцій "Новаки" та "Вишневе".

► Без газу тимчасово залишилася низка населених пунктів.