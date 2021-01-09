"Страшне видовище, тремтіли шибки": очевидці розповіли деталі вибуху на Полтавщині
Потужний вибух у Лубнах, що на Полтавщині, відчули не лише мешканці міста. Він лунав аж до сусідніх населених пунктів.
Нещодавні події жителі Лубнів коментують на сторінці у фейсбуці "Мої Лубни", повідомляє 24 канал. Вони розповідають про пережите в соцмережах.
Деталі На Полтавщині стався вибух і спалахнула пожежа через аварію на газопроводі: відео
Що пишуть місцеві мешканці
Простих громадян неабияк налякав гучний гуркіт. Спершу, вони не могли зрозуміти, що відбувається. Згодом дізнались про інцидент із соцмереж та медіа.
Деякі з очевидців пишуть про подробиці інциденту на сторіці міста у фейсбуці.
Одні пишуть про шум та що відбувалось під час вибуху:
- "Це жах… у нас тут стояв такий гуркіт, тремтіли шибки у вікнах, гуділа підлога".
- "Почула, щось сильно і довго гуде за вікном, думала літаки".
- "Це дуже страшно, повірте. Хоч би ніхто не постраждав".
Дехто дуже налякався:
- "Шибки у вікна задзвеніли, страшно".
- "Страшне видовище, тремтять будинки".
- "Я бачила цей гриб з свого двору у селі Великі Булатці. Це так було страшно. Особливо, коли вогонь гоготів під саме небо...".
Газопровід, вид з Калайдинців / Фото очевидця Ігоря
Вид з села Тарандинці / Фото очевидиці Вікторії
Інші ж висували свої припущення щодо події і повідомляли громадян:
- "Газопровід "Прогрес". Відбулася розгерметизація і скупчення природного газу до критичного значення, що призвело до вибуху".
- Лунали також версії, що горіла заправка.
Вибух: вид з села Новаки / Фото очевидиці Юлії
Що відомо про вибух: деталі
► У місті Лубни, що у Полтавській області, 9 січня стався потужний вибух.
► Його могла спричинити аварія на газопроводі. Однак існує також версія, що вибухнула газова заправка чи газогін.
►За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає.
► Надзвичайна ситуація торкнулася газорозподільних станцій "Новаки" та "Вишневе".
► Без газу тимчасово залишилася низка населених пунктів.
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