Вікторія Страхова відтепер входить до складу української делегації в Тристоронній контактній групі. Страхова сьогодні є радницею Офісу Президента, а раніше працювала в управлінні "Приватбанку"

Відповідний указ 26 лютого підписав президент Володимир Зеленський. Мовиться про соціально-економічну підгрупу тристоронньої контактної групи. До речі Гармаш може покинути склад української делегації у ТКГ Докладніше Страхова замінила у ТКГ заступницю керівника ОПУ Юлію Свириденко. Останню, згідно з документом, Зеленський вивів зі складу делегації. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Тобто, з 26 лютого. Що відомо про Вікторію Страхову? До 2017 року вона була корпоративним секретарем "Приватбанку", також проєктним менеджером реформ фінансового сектора. Представляла урядову сторону під час націоналізації вищевказаної фінустанови. Була членом команди Володимира Зеленського, коли він балотувався на посаду президента.



Дані До 2017 року вона була корпоративним секретарем "Приватбанку", також проєктним менеджером реформ фінансового сектора. Представляла урядову сторону під час націоналізації вищевказаної фінустанови. Була членом команди Володимира Зеленського, коли він балотувався на посаду президента.Дані LIGA.net. Що таке ТКГ і хто бере у ній участь Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яку було сформовано як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.

Очолює українську делегацію Леонід Кравчук. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за дорученням Зеленського модерує діяльність української делегації в ТКГ.

Керівник Офісу Президента за дорученням Зеленського модерує діяльність української делегації в ТКГ. Також до неї входять віцепрем’єр Олексій Резніков і три народних депутати – Андрій Костін , Олександр Мережко і Галина Третьякова (всі – з фракції "Слуга народу").

і три народних депутати – , і (всі – з фракції "Слуга народу"). Крім того, у складі делегації перебуває заступник міністра оборони Олександр Поліщук.

9 червня вперше до роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі залучили проукраїнськи налаштованих вимушених переселенців з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Донеччину представляють відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський . А запрошеними представниками від Луганщини стали лікар Костянтин Лібстер і юрист, керівник громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.

і . А запрошеними представниками від Луганщини стали лікар і юрист, керівник громадської організації "Луганське земляцтво" У жовтні 2020 року радником делегації України в ТКГ став військовий експерт Олексій Арестович.