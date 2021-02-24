Стосується правової позиції: Разумков хоче змінити закон про санкції

На думку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, в Україні треба змінити закон про санкції. Політик стверджує, якщо йти шляхом санкцій, то потрібно також вирішувати питання у суді.

В іншому випадку, запевняє Разумков, треба змінювати закон про санкції.

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Що каже Разумков

Спікер розповів, що на останньому засіданні РНБО підтримав введення санкцій проти низки юридичних фізичних та юридичних осіб. До слова, тоді санкції наклали на кума Путіна Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко.

Однак, за словами Разумкова, він проголосував "за", тому що рішення стосувалось як українців, так і росіян.