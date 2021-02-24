Стосується правової позиції: Разумков хоче змінити закон про санкції

Джерело:Інтерфакс – Україна
На думку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, в Україні треба змінити закон про санкції. Політик стверджує, якщо йти шляхом санкцій, то потрібно також вирішувати питання у суді.
В іншому випадку, запевняє Разумков, треба змінювати закон про санкції.
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Спікер розповів, що на останньому засіданні РНБО підтримав введення санкцій проти низки юридичних фізичних та юридичних осіб. До слова, тоді санкції наклали на кума Путіна Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко.
Однак, за словами Разумкова, він проголосував "за", тому що рішення стосувалось як українців, так і росіян.
Нам потрібно ... поміняти закон про санкції, щоб ні у кого не було різночитань і щоб такі повноваження були в повному обсязі у РНБО. І тоді це було б дієвим механізмом,
– переконує спікер.
Разумков утримався, коли голосували за введення санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака. Тоді заблокували його канали NewsOne, Zik та "112 Україна".
"Це стосується правової позиції. Подобається вона нам чи не подобається, але вона повинна бути правовою незалежно від того, де рішення приймається – у Верховній Раді, на засіданнях РНБО або в будь-якому іншому відомстві", – сказав політик.
Спікер стверджує, що санкції не можуть поширюватись на громадян України. Разумков додав, що це формулювання чітко звучить у законі про санкції, який Рада прийняла у серпні 2014 року.