Стосується Шаповала та Навального: в ЄСПЛ надійшла ще одна скарга України проти Росії

Джерело:"Європейська правда"
Український уряд подав нову скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини. Справа стосується замаху на опозиціонера Олексія Навального та вбивств українських посадовців.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ЄСПЛ, однак зміст скарги наразі не оприлюднили.
До теми Свідомо нездійсненна: у Росії відреагували на вимогу ЄСПЛ звільнити Навального
Важливо, що у скарзі фігурують інші вбивства, які здійснювали в Україні. Однак присутність Навального у переліку жертв робить українську скаргу відповідною вимогам ЄСПЛ щодо термінів давності.
Ліщина розповів, що мовиться про системні вбивства так званих ворогів Росії. Наприклад, співробітників військової розвідки та СБУ, яких вбили в Києві та Маріуполі.Зверніть увагу! У Києві у 2017 році в авто підірвався та загинув полковник ГУР Міноборони Максим Шаповал. Того ж року внаслідок підриву авто загинув полковник контррозвідки СБУ Олександр Хараберюш.