Інформацію підтвердили у пресслужбі ЄСПЛ, однак зміст скарги наразі не оприлюднили.

До теми Свідомо нездійсненна: у Росії відреагували на вимогу ЄСПЛ звільнити Навального

Що відомо про скаргу

За інформацією ЗМІ, одним з епізодів, що фігурує у звинуваченнях, є замах на російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначено, що використовували отруту "Новачок", яка є у розпорядженні лише російських спецслужб.

Як розповів урядовий уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина, скарга не стверджує, що замах стосується України, адже країни не повинні обґрунтовувати такий зв’язок.

Крім Навального, у скарзі фігурують інші вбивства

Важливо, що у скарзі фігурують інші вбивства, які здійснювали в Україні. Однак присутність Навального у переліку жертв робить українську скаргу відповідною вимогам ЄСПЛ щодо термінів давності.

Ліщина розповів, що мовиться про системні вбивства так званих ворогів Росії. Наприклад, співробітників військової розвідки та СБУ, яких вбили в Києві та Маріуполі.

Зверніть увагу! У Києві у 2017 році в авто підірвався та загинув полковник ГУР Міноборони Максим Шаповал. Того ж року внаслідок підриву авто загинув полковник контррозвідки СБУ Олександр Хараберюш.