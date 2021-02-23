Стосується Шаповала та Навального: в ЄСПЛ надійшла ще одна скарга України проти Росії
Український уряд подав нову скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини. Справа стосується замаху на опозиціонера Олексія Навального та вбивств українських посадовців.
Джерело:"Європейська правда"
Інформацію підтвердили у пресслужбі ЄСПЛ, однак зміст скарги наразі не оприлюднили.
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Що відомо про скаргу
- За інформацією ЗМІ, одним з епізодів, що фігурує у звинуваченнях, є замах на російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначено, що використовували отруту "Новачок", яка є у розпорядженні лише російських спецслужб.
- Як розповів урядовий уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина, скарга не стверджує, що замах стосується України, адже країни не повинні обґрунтовувати такий зв’язок.
Крім Навального, у скарзі фігурують інші вбивства
Важливо, що у скарзі фігурують інші вбивства, які здійснювали в Україні. Однак присутність Навального у переліку жертв робить українську скаргу відповідною вимогам ЄСПЛ щодо термінів давності.
Ліщина розповів, що мовиться про системні вбивства так званих ворогів Росії. Наприклад, співробітників військової розвідки та СБУ, яких вбили в Києві та Маріуполі.
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