За інформацією ЗМІ, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову вдруге підписали підозру в САП. Це означає, що генеральна прокурорка цього разу дала можливість виконати свою роботу працівникам Антикорупційної прокуратури. Однак через це у Венедіктової можуть погіршитися стосунки з ОП.

Адже до цього в Офісі Президента жодним чином офіційно не реагували на ситуацію з Татаровим. Про це в ефірі 24 каналу розповів головний редактор "Цензор. НЕТ" Юрій Бутусов.

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На його думку, після такого опору, який чинив ОП, там не будуть висловлювати схвальні відгуки щодо генпрокурорки.

Думаю, що зараз стосунки генеральної прокурорки з Офісом Президента значно ускладняться,

– зазначив журналіст.

Він зауважив, що загалом втручання Венедіктової в процес вручення підозри створював ризики для її власної репутації.Адже це була ганьба в очах не тільки української громадськості, а й західних спостерігачів. Відтак те, що відбулося зараз, є нормалізацією ситуації.

"Це була велика дискредитація для Офісу Президента, для Зеленського", – наголосив він.

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