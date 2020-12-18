Стосунки Венедіктової з Офісом Президента ускладняться після підозри Татарову, – Бутусов
За інформацією ЗМІ, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову вдруге підписали підозру в САП. Це означає, що генеральна прокурорка цього разу дала можливість виконати свою роботу працівникам Антикорупційної прокуратури. Однак через це у Венедіктової можуть погіршитися стосунки з ОП.
Адже до цього в Офісі Президента жодним чином офіційно не реагували на ситуацію з Татаровим. Про це в ефірі 24 каналу розповів головний редактор "Цензор. НЕТ" Юрій Бутусов.
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На його думку, після такого опору, який чинив ОП, там не будуть висловлювати схвальні відгуки щодо генпрокурорки.
Думаю, що зараз стосунки генеральної прокурорки з Офісом Президента значно ускладняться,
– зазначив журналіст.
Він зауважив, що загалом втручання Венедіктової в процес вручення підозри створював ризики для її власної репутації.Адже це була ганьба в очах не тільки української громадськості, а й західних спостерігачів. Відтак те, що відбулося зараз, є нормалізацією ситуації.
"Це була велика дискредитація для Офісу Президента, для Зеленського", – наголосив він.
Бутусов: Татарову доведеться захищатися в суді
За словами Юрія Бутусова, після отримання підозри буде судовий процес. Татаров даватиме покази разом з Максимом Микитасем, співробітником якого він був багато років.
І відповідатиме за ті дії, в яких його звинувачують. Наприклад, давання хабарів, розкрадання майна компанії Укрбуд.
Головне, що мають розслідувати підозру, пов'язану з хабарем екскомандувачу Нацгвардії Юрію Аллєрову, з підкупом одного з експертів МВС. Тому зараз ми побачимо. Татарову доведеться захищатися в суді,
– прокоментував головний редактор "Цензор. НЕТ".
У чому підозрюють Олега Татарова
- За інформацією НАБУ, Татаров фігурує у справі про розкрадання квартир Національної гвардії. Провадження стосується заволодіння 81 мільйоном гривень.
- Свідчення проти нього дав головний підозрюваний екснардеп-забудовник Максим Микитась.
- У ЗМІ повідомляли, що 2 грудня НАБУ планувало вручити підозру Татарову. Але це не сталося, оскільки генеральна прокурорка замінила процесуальних керівників у справі.
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