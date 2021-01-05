Очільник українського МВС Арсен Аваков не хотів відповідати журналістам на питання про Геннадія Кернеса та майбутні вибори міського голови у Харкові. Проте наголосив, що не варто вірити у різні чутки.

Про це його запитали після презентації книги "2014. Миттєвості харківської весни", яка відбулася у приміщення обласної адміністрації, повідомляє "Суспільне".

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Під час заходу міністр внутрішніх справ згадував події Революції Гідності, зокрема і про те, як у 2014 році він розмовляв з Михайлом Добкіним та Геннадієм Кернесом.

Непрості стосунки з Кернесом

Журналісти запитали його, чи спілкувався він з Кернесом впродовж останніх років та чи підтримуватиме Ігоря Терехова як можливого кандидата у мери.

"Поставте наступне питання", – сказав Аваков. Чиновника попросили уточнити, чому він не хоче відповідати – аби спростувати чутки, які висувають різні ЗМІ.

Які чутки? Я співчуваю сім'ї пана Кернеса, ми з Кернесом пройшли непрості стосунки — і добре працювали, і погано працювали. Будь-яка смерть – це людська трагедія,

– наголосив урядовець.

Крім цього, Аваков також додав, що бажає Харкову обрати гідного мера й підкреслив, що це рішення – за харків'янами.

Довідка. Політологи називають кількох кандидатів, які можуть балотуватися у мери Харкова. Зокрема, про бажання посісти крісло міського голови вже натякнув Михайло Добкін.

Про відтягування виборів у Харкові

Чиновника попросили прокоментувати інформацію щодо можливої домовленості між ОП та його оточенням. Мовляв, є чутки про відтягування виборів у Харкові, оскільки ті можуть бути невигідні Терехову.

"Думаю, що ви фантазуєте. Я теж читаю ці ідіотські телеграм-канали", – зазначив він. Почувши, що це – висловлювання Добкіна, Аваков сказав, що не коментуватиме його заяви.

Міністр внутрішніх справ також пояснив, що є публічні голосування у обласній та міській радах. Натомість будь-які інші чутки про можливі домовленості є лише чутками.

Коли можуть бути перевибори

Міськрада Харкова вже направила звернення до Ради щодо перевиборів мера. Відповідне клопотання Рада має розглянути у 90-денний термін. Однак, наприклад, у Луцьку, перевибори не призначали аж 3 роки.

Наразі найближче засідання парламенту заплановане на 26 січня. Якщо Рада у встановлені законом терміни призначить дату виборів, голосування може відбутися вже наприкінці березня.