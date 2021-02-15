Стомотологиня у Рівному знущалась над дітьми: як батькам уникнути подібних ситуацій

Безпека дітей – це задача батьків. Діти вам все не розкажуть, повірте, тому все треба перевіряти.

Прийом дитини у лікаря: що мають знати батьки?

Кадри з Рівного, як зубний лікар б'є дітей-пацієнтів, облетіли вже всі соціальні медіа та телеканали.

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По-перше, шановні батьки, ви маєте право знаходитись поряд зі своєю дитиною під час лікування. Просто вимагайте це. Якщо вас не пускають у кабінет до зубного лікаря вашої дитини – йдіть до іншого лікаря.

По-друге, будь-які медичні маніпуляції повинні з вами узгоджуватись.

А що зі стаціонарами?

Складніше стоїть питання з дитячим стаціонарним лікуванням. Європейські стандарти давно, ще у 1988 році, встановили право батьків знаходитись цілодобово поряд з дитиною у стаціонарі. Так записано у "Хартії прав дітей, які перебувають у лікарнях":

Діти, що знаходяться в лікарні, мають право на присутність батьків, або особи, котра їх замінює, протягом усього лікування.

Розміщення з дитиною має бути запропоновано всім батькам.

Необхідно вживати заходів для заохочення батьків у прийнятті рішень про перебування в лікарні разом з дитиною.

Їхня медицина вважає, що батьки – це найкращі ліки, а тому дитина швидше одужує, якщо поряд батьки.

У нас з цим складніше. У приватних клініках це питання не стоїть – там палати розраховані на дитину та одного з батьків. А от в державних та комунальних дитячих лікарнях – буває різне, буває так, що немає ліжок для батьків. Крім того, частина лікарів досі вважають, що батьки – то зайвий їм клопіт і вони лише заважають лікарям працювати. Детальніше про дискусію між самими лікарями можете почитати тут.

Щодо цього випадку у Рівному, звісно, це злочин, але думаю, він не поодинокий, думаю те саме має місце і в окремих дитячих садочках та навіть молодших школах (я з такими ситуаціями стикалась). Тому безпека ваших дітей – це ваша задача. Діти вам все не розкажуть, повірте, тому все треба перевіряти. Де це можливо, бути присутнім або встановлювати камери відеоспостереження.

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Даруйте за власні спогади, але моя перша вчителька була заслуженим вчителем, якимось там нерядовим членом КПРС, до неї було вкрай складно потрапити в клас, але при всій героїчній біографії вона давала запотиличники, била лінійкою по руках, давала дітям прізвиська і ще багато чого. Я ніколи батькам про це не розповідала, бо я не знала, що в цьому процесі щось не так. Більше того, я щиро боялась і водночас щиро любила цю вчительку. Це я вже зараз з висоти років та освіти розумію весь жах ситуації. Добре, що мені потім пощастило з класним керівником, яка любила всіх нас, як рідних дітей. Тому не сподівайтесь, що дитина вам все розповість – це не факт