Лікарка-стоматолог Інна Кравчук з Рівного потрапила у скандал. Її підозрюють у завданні ушкоджень та психологічних травм дітям. Попри це, жінка продовжує працювати у клініці.

Очевидці поділилися з журналістами фотографіями, на яких жінка, яка фігурує у 5 кримінальних справах, перебуває на робочому місці.

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Зауважимо, що після того, як ця історія набула розголосу у суспільстві стоматологіну клініку, у якій працює Кравчук, на певний час закривали.



Скандальна стоматологиня на робочому місці / Фото очевидців



Жінку підозрюють у побитті юних пацієнтів / Фото очевидців

Що кажуть у поліції

У Нацполіції зауважили, що Кравчук не є посадовою особою. Це означає, що поки правоохоронці ведуть розслідування, вона може продовжувати свою діяльність.

Поліція не позбавляє ліцензії, відібрати ліцензію може тільки орган, який її надав,

– пояснила речниця Нацполіції Марія Юстицька.

Тобто ліцензію на стоматологічну практику відповідним рішенням може відібрати лише суд. Поки цього не сталося, жінці не заборонено далі надавати свої послуги.

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