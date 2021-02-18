Стоматологиня з Рівного, яку підозрюють у побитті дітей, не виходить на зв'язок зі слідством

Стоматологиня з Рівного, яку підозрюють у знущанні з маленьких пацієнтів, не виходить на зв'язок зі слідством. Адвокат лікарки також не надає свідчень від імені своєї підзахисної.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

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Проти 29-річної стоматологині відкрили відразу 5 кримінальних проваджень.

Причиною для одного з них стало неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Інші 4 провадження відкрили через умисне нанесення легких тілесних ушкоджень маленьким пацієнтам.

Водночас сама стоматологиня заперечує будь-яке насилля зі свого боку. Водночас 29-річна жінка наразі припинила лікарську практику.

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