Стоматологиня з Рівного, яку підозрюють у побитті дітей, не виходить на зв'язок зі слідством
Стоматологиня з Рівного, яку підозрюють у знущанні з маленьких пацієнтів, не виходить на зв'язок зі слідством. Адвокат лікарки також не надає свідчень від імені своєї підзахисної.
Джерело:Life.pravda
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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Проти 29-річної стоматологині відкрили відразу 5 кримінальних проваджень.
Причиною для одного з них стало неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Інші 4 провадження відкрили через умисне нанесення легких тілесних ушкоджень маленьким пацієнтам.
Водночас сама стоматологиня заперечує будь-яке насилля зі свого боку. Водночас 29-річна жінка наразі припинила лікарську практику.
Скандал у дитячій стоматології на Рівненщині: деталі
- Жителька Рівного опублікувала у фейсбуці тривожне фото. На світлині зображена 5-річна дитина з гематомами на шиї та руках та написала. Мама маленької пацієнтки написала, що травми – результат відвідин місцевої стоматологині.
- У коментарях під фото багато батьків написали, що їхні діти також постраждали від лікування у вказаній стоматології.
- Згодом з'ясувалося, що горе-лікарка навіть била маленьких пацієнтів "головою об кушетку".
- Поліція розпочала розслідування щодо стоматологині.
- Дитячий омбудсмен заявив, що "насиллю над дитиною немає виправдання".
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