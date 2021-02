Столичний Taryan Towers визнано кращим проєктом висотного ЖК у світі за підсумками 2020 року

Комплекс завоював перемогу на конкурсі International Property Awards 2020–2021 у міжнародній номінації "Best residential high-rise development 2020–2021".

Журі знакового міжнародного конкурсу у сфері нерухомості International Property Awards визнало столичний проєкт комплексу Taryan Towers кращою у світі концепцією багатоповерхового житлового будинку. Нагородження відбулося 5 лютого 2021 року в Лондоні в рамках спеціального онлайн-заходу. Вежі майбутнього Taryan Towers завоювали Гран-прі в міжнародній номінації "Best residential high-rise development 2020–2021".

Цього року журі складалося з 95 експертів у галузі будівництва, а також членів палати Лордів та уряду: Річард Бест (Лорд Бест, член Палати з 2001 року), Джон Андресон (Лорд Уеверлі з 1990 року), Малкольм Сінклер (Лорд Кейтнесс, член палати з 1970 року). У конкурсі були представлені проєкти з 6 регіонів світу: Європа, Азія, Африка, Арабські країни, Америка та Великобританія.

Комплекс Taryan Towers оцінювали за низкою критеріїв: локація, архітектура, інфраструктурне рішення, будівельні матеріали, безпеку будівлі і т.д. Вперше за всю історію українського девелопменту та архітектури Гран-прі у світовій номінації отримав проєкт з України. До цього комплекс був відзначений декількома регіональними нагородами, здобувши перемогу спочатку на українському, а потім і на європейському рівнях.

У компанії Taryan Group відзначають, що перемога їхнього проєкту – це знак для всього українського ринку нерухомості.

Те, що проєкт Taryan Towers отримав світове визнання – важливий показник для всього ринку – для девелоперів та інвесторів – що в Україні можливо створювати проєкти, які відповідають найвищим світовим стандартам, і якість таких проєктів може бути визнано на світовому рівні,

– сказав засновник компанії Артур Мхітараян.

Відзначимо, конкурс International Property Awards вважається одним з найбільш знакових у світі нерухомості, архітектури, девелопменту та дизайну інтер'єрів. Вперше конкурс провели в 1994 році, за цей час перемоги на ньому брали такі відомі будівлі як американський One Thousand Museum by Zaha Hadid Architects, в'єтнамський Landmark 81, одна з найвищих будівель світу, і Huarong Tower by Atkins, що перемогло в категорії "Вest mixed-use architecture" у 2018 році. Крім того, у 2012 році в номінації Best commercial high rise development здобув перемогу комплекс Etikhad Towers з Абу-Дабі, а у 2018 році в тій же категорії перемогу здобула кувейтська Al Hamra Business Tower.

У поточному році кількість заявок у різні номінації конкурсу перевищила 2 тисячі, були представлені проєкти зі 115 країн світу, повідомляють організатори.

Нагадаємо, в кінці 2020 року була введена в експлуатацію перша вежа ЖК Taryan Towers, сам комплекс будується на столичному Печерську по вул. Іоанна Павла II.