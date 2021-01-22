На стіні посольства Білорусі в Києві з'явилась карикатура Путіна: відео
У Києві 22 січня біля посольства Білорусі відбулась акція на підтримку білоруського народу. Під будівлею зібрались приблизно 30 людей.
Акція відбулась під лозунгом "Українці і білоруси разом проти "русского міра". Про це повідомляє телеграм-канал Klymenko Time.
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Люди принесли зі собою різні плакати з надписами "Незалежність – це свобода!", "Припиніть робити з країни концтабір", "Білорусь! Пам'ятай свою історію! Поважай свої традиції! Бережи свою незалежність".
Акція проти "русского міра" під посольством Білорусі: дивіться фото Klymenko Time
Окрім цього, на стіні посольства за допомогою проектора продемонстрували надпис "Вже досить! СРСР не повернеш!", а також карикатурне зображення президента Росії Володимира Путіна.
Карикатура Володимира Путіна на стіні посольства Білорусі: дивіться відео
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