Стерненку у СІЗО написав 10-річний хлопчик

Джерело:STERNENKO
Засуджений активіст Сергій Стерненко наразі перебуває у СІЗО в Одесі. Туди йому надійшов лист від 10-річного хлопчика, який висловив сподівання, що Сергій, як і інші політв'язні опиниться на волі.
Про цікавий факт повідомили в офіційному телеграм-каналі Сергія Стерненка. Там також опублікували фото листівки від дитини.
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Хлопчик, що передав листівку, називається Ростик. Йому 10 і він з Харкова.
Привіт, Сергію. Сподіваюсь у тебе все добре. Ми обов'язково переможемо. Ти та інші політв'язні будуть на волі,
– мовиться у листівці.
У телеграм-каналі Стерненка зазначили, що після цього дорослим залишається лише полагодити систему у будь-який спосіб.