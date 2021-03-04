Засуджений активіст Сергій Стерненко наразі перебуває у СІЗО в Одесі. Туди йому надійшов лист від 10-річного хлопчика, який висловив сподівання, що Сергій, як і інші політв'язні опиниться на волі.

Про цікавий факт повідомили в офіційному телеграм-каналі Сергія Стерненка. Там також опублікували фото листівки від дитини.

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Листівку написав Ростик з Харкова

Хлопчик, що передав листівку, називається Ростик. Йому 10 і він з Харкова.

Привіт, Сергію. Сподіваюсь у тебе все добре. Ми обов'язково переможемо. Ти та інші політв'язні будуть на волі,

– мовиться у листівці.

У телеграм-каналі Стерненка зазначили, що після цього дорослим залишається лише полагодити систему у будь-який спосіб.

Що відомо про ув'язнення Стерненка

23 лютого Сергія Стерненка засудили до 7 років 3 місяців ув'язнення.Його визнали винним у викраденні та катуванні Сергія Щербіча з метою заволодіти грішми.

Наразі активіст перебуває в одеському СІЗО.

Через адвокатів Стерненко передав листи, у яких подякував за підтримку та закликав людей не мовчати.

23 та 27 лютого у багатьох містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.

На виконання вимог зі звільнення Стерненка учасники акцій дали президенту Зеленському час до 9 березня.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу