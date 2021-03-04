Стерненку у СІЗО написав 10-річний хлопчик
Засуджений активіст Сергій Стерненко наразі перебуває у СІЗО в Одесі. Туди йому надійшов лист від 10-річного хлопчика, який висловив сподівання, що Сергій, як і інші політв'язні опиниться на волі.
Джерело:STERNENKO
Про цікавий факт повідомили в офіційному телеграм-каналі Сергія Стерненка. Там також опублікували фото листівки від дитини.
Читайте також В ЄС закликали владу забезпечити належний судовий розгляд справи Стерненка
Листівку написав Ростик з Харкова
Хлопчик, що передав листівку, називається Ростик. Йому 10 і він з Харкова.
Привіт, Сергію. Сподіваюсь у тебе все добре. Ми обов'язково переможемо. Ти та інші політв'язні будуть на волі,
– мовиться у листівці.
У телеграм-каналі Стерненка зазначили, що після цього дорослим залишається лише полагодити систему у будь-який спосіб.
Що відомо про ув'язнення Стерненка
- 23 лютого Сергія Стерненка засудили до 7 років 3 місяців ув'язнення.Його визнали винним у викраденні та катуванні Сергія Щербіча з метою заволодіти грішми.
- Наразі активіст перебуває в одеському СІЗО.
- Через адвокатів Стерненко передав листи, у яких подякував за підтримку та закликав людей не мовчати.
- 23 та 27 лютого у багатьох містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
- На виконання вимог зі звільнення Стерненка учасники акцій дали президенту Зеленському час до 9 березня.
Поділитися новиною