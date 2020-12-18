Активісту Сергію Стерненку 18 грудня обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Однак жодної необхідності у цьому не було. Про це Стерненко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Мені дали новий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Знову. Хоча немає жодного ризику, про що суд сам раніше і говорив,

– наголосив активіст.

Понад 3 тижні тому у Стерненка закінчився термін домашнього арешту, призначений 29 вересня. За цей час активіст не робив жодних спроб втекти.

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