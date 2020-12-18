Стерненку обрали новий запобіжний захід: перші деталі
Активісту Сергію Стерненку 18 грудня обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Однак жодної необхідності у цьому не було. Про це Стерненко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Актуально Справа Стерненка: із загиблого нападника зняли підозру
Мені дали новий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Знову. Хоча немає жодного ризику, про що суд сам раніше і говорив,
– наголосив активіст.
Понад 3 тижні тому у Стерненка закінчився термін домашнього арешту, призначений 29 вересня. За цей час активіст не робив жодних спроб втекти.
Справа Стерненка: деталі
- Упродовж 2018 року на активіста скоїли низку замахів.
- Під час першого нападу невідомі побили Стерненка битами, під час другого – в активіста вистрілили ґумовою кулею з пістолета.
- Захищаючи власне життя під час третього нападу, Стерненко смертельно поранив нападника ножем.
- З того часу активіста підозрюють у вбивстві.
- Із загиблого нападника тим часом посмертно зняли підозру.
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